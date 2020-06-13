Губернатор Токио высказалась на тему безопасности будущих летних Олимпийских игр
- © REUTERS/Athit Perawongmetha
Об этом Коикэ заявила AFP.
По словам губернатора Токио, в Японии продолжат прилагать всевозможные усилия, чтобы летние Олимпийские игры в 2021 году были безопасны как для самих спортсменов, так и для зрителей соревнований.
При этом Коикэ отметила, что проведение Олимпиады в Токио будет невозможно, если воздействие коронавируса не ослабнет. Она добавила, что условия организации Игр будут напрямую зависеть от этого фактора.
Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год проблемой для спортсменок.