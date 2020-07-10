«Необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами»: Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР

Владимир Драчёв покинул пост президента Союза биатлонистов России (СБР) и отказался от участия в грядущих выборах. По словам функционера, в нынешней ситуации он сосредоточен на работе в Госдуме и не может уделять достаточно времени биатлону. Таким образом, единственным кандидатом на должность главы СБР остался двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров.

Владимир Драчёв объявил об уходе с поста президента Союза биатлонистов России. Как сообщается на официальном сайте СБР, причиной подобного решения стала чрезмерная загруженность бывшего функционера, обусловленная его работой в Государственной думе. Отставка руководителя произошла за сутки до выборов нового главы организации.

«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками... Таким образом, дополнительная нагрузка в Госдуме не даст мне возможности сосредоточиться на деятельности по линии СБР», — говорится в заявлении Драчёва.

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Накануне должна была состояться плановая пресс-конференция Драчёва перед выборами главы СБР, но она была отменена. В качестве причины функционер также указал «большую загруженность».

«В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно в грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года. Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов», — заключил Драчёв.

Отставку действующего главы СБР прокомментировал министр спорта России Олег Матыцин. Он поблагодарил Драчёва и отметил, что тот стремился достичь положительных результатов и поддерживал биатлонистов, несмотря на все трудности.

«Драчёв принял решение сосредоточиться на работе в Государственной думе, и я желаю ему больших успехов в этой деятельности. Уверен, его опыт и профессионализм будут востребованы в обществе и послужат интересам россиян», — заявил Матыцин.

При этом министр спорта выразил мнение, что российской биатлонной семье необходимо «объединить усилия для выхода из кризиса». По его словам, для этого необходимо разрешить все противоречия, сложившиеся внутри СБР в последнее время.

«Первоочередные задачи — развитие биатлона в регионах, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов российских спортсменов на международной арене, восстановление членства в IBU, а также грамотное управление СБР и взвешенная кадровая политика. Биатлон — один из самых популярных и любимых в нашей стране видов спорта, надеюсь, что в скором времени он вернёт себе лидирующие позиции в мире», — заключил Матыцин.

Отставку Драчёва прокомментировал и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. При этом он выразил мнение, что главе СБР наверняка было нелегко сделать подобный шаг.

«Вместе с тем хочу поблагодарить Владимира Петровича за большую проделанную работу в трудный и неоднозначный для российского биатлона период времени и пожелать ему профессиональных успехов в дальнейшем», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Решение Драчёва добровольно покинуть пост президента СБР и отказаться от участия в грядущих выборах восприняли по-разному. Вице-президент организации Владимир Польховский поддержал отставку функционера и оценил его деятельность на посту главы Союза.

«Это его выбор. За два года работы он смог сделать определённые вещи. Положительный он или нет? Для кого как. Результат на табло. На самом деле — было развитие в сборной и в регионах. Всё познается в сравнении. Решение на сегодняшний момент верное. Его основная работа в качестве депутата требует большого внимания, поэтому думаю, что там он принесёт больше пользы, работая над законами. В биатлоне приходили и уходили президенты. Этот вид спорта жил и будет жить», — сказал Польховский.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что Драчёв уделял внимание развитию спорта в регионах и за время работы в СБР провёл более 30 встреч с руководителями субъектов федерации.

«Он отдал много сил и энергии как на сборные команды, так и на развитие биатлона в стране... Хочется сказать ему огромное спасибо и поблагодарить за то, что он предложил меня в правление СБР», — цитирует Чепикова ТАСС.

Двукратный чемпион Олимпийских игр Дмитрий Васильев более критично отозвался о бывшем руководителе российского биатлона и заявил, что тот обязан был раньше покинуть свой пост.

«Первый разумный шаг Владимира Петровича за время правления. Наконец-то он правильно оценил свои возможности и обстановку, сложившуюся из-за его действий в СБР. Всё было драматично, вылилось много грязи, которой не надо было слышать и знать болельщикам биатлона. Надо было сделать это (уйти. — RT) раньше, но лучше поздно, чем никогда», — считает Васильев.

Такого же мнения придерживается и двукратный призёр Олимпийских игр Александр Привалов. По его словам, во время правления Драчёва ситуация в российском биатлоне лишь ухудшилась.

«Я ему звонил, убеждал, чтобы он ушёл. Поэтому и возникло то самое письмо-обращение к нему. Но мы не хотели, чтобы оно попало в СМИ. Я убеждал его, он говорил, что подумает, а потом упёрся и сказал, что не оставит свои позиции. Думаю, его отставка — правильное решение», — заявил Привалов.

На протяжении последних месяцев позиции Драчёва заметно ослабли. Достоянием общественности стал его конфликт с правлением Союза биатлонистов России, причиной которого стало формирование тренерского штаба национальной команды. Главе Союза был предоставлен список специалистов, согласно которому на должность старшего наставника был рекомендован действующий вице-президент организации Валерий Польховский, мужскую команду должен был возглавить Роберт Кабуков, а женскую — Владимир Королькевич. Но глава СБР не утвердил данный список и прошёлся по кандидатам, обвинив некоторых из них в том, что они якобы могли способствовать применению допинга их спортсменами.

Владимир Драчёв

© Александр Вильф/РИА Новости

В ответ правление инициировало проведение досрочных выборов президента СБР в конце апреля, что было встречено жёсткой критикой со стороны действующего главы организации. Драчёв счёл нецелесообразным проведение подобного мероприятия в период пандемии и сравнил его с «пиром во время чумы».

В итоге внеочередная отчётно-выборная конференция была назначена на 11 июля, а в качестве кандидатов на должность президента СБР были представлены Драчёв и член правления Виктор Майгуров. Примечательно, что в 2018 году они уже боролись за пост главы организации и тогда верх взял серебряный призёр Олимпийских игр в Лиллехаммере. За него проголосовало 40 делегатов, в то время как за оппонента — всего 16.

Теперь Майгуров остался единственным претендентом на пост, причём он может быть объявлен новым главой российского биатлона уже 11 июля. Правда, для этого ему необходимо набрать больше двух третей голосов на выборах.

При этом Матыцин и Поздняков уже заявили о готовности оказать поддержку новому руководителю, а к ним присоединились и представители Российского антидопингового агентства.

«РУСАДА готово сотрудничать с любым руководителем спортивной федерации, который понимает важность борьбы с нарушениями антидопинговых правил. Что касается Виктора Майгурова, то я пока недостаточно хорошо знаю этого человека, чтобы давать какие-то оценки. Мы встречались с ним только в рамках заседаний международной рабочей группы по восстановлению СБР, и было понятно, что он имеет серьёзный подход к проблеме. Надеюсь, что Майгуров сразу же включится в антидопинговую работу и процесс восстановления федерации, затихший полгода назад, будет реанимирован», — сказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.