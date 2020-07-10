Матыцин прокомментировал уход Драчёва с поста главы СБР

Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на решение президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва сложить свои полномочия.

«Прежде всего хочу поблагодарить Владимира Петровича за работу на посту президента Союза биатлонистов России. Несмотря на все трудности, возникавшие во время его двухлетнего руководства, Владимир Петрович стремился достичь положительных результатов в своей деятельности и в любых ситуациях делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он пожелал Драчёву успехов в работе в Госдуме и отметил, что в российском биатлоне необходимо объединить усилия для выхода из кризиса.

«Новому руководителю СБР предстоит разрешить все противоречия, сложившиеся в организации. Первоочередные задачи — развитие биатлона в регионах, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов российских спортсменов на международной арене, восстановление членства в IBU, а также грамотное управление СБР и взвешенная кадровая политика», — заявил Матыцин.

Он также подчеркнул, что Минспорт окажет поддержку новому руководству СБР.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Драчёв занимал пост главы СБР с 2018 года.

Ранее Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР.