Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР

Владимир Драчёв объявил о своей отставке с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщается на сайте СБР.

«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР», — заявил Драчёв, который также является депутатом Госдумы.

По его словам, он не сможет полностью погрузиться в биатлон и подготовку национальной команды к Олимпийским играм 2022 года. При этом он выразил готовность консультировать своего преемника на посту главы СБР и его помощников.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Драчев занимал пост главы СБР с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Драчёв снимет свою кандидатуру с выборов главы СБР.