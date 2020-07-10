Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР

Короткая ссылка
Владимир Драчёв объявил о своей отставке с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).
Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СБР.

«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР», — заявил Драчёв, который также является депутатом Госдумы.

По его словам, он не сможет полностью погрузиться в биатлон и подготовку национальной команды к Олимпийским играм 2022 года. При этом он выразил готовность консультировать своего преемника на посту главы СБР и его помощников.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Драчев занимал пост главы СБР с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Драчёв снимет свою кандидатуру с выборов главы СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить