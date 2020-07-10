Васильев назвал отставку Драчёва первым его разумным шагом в СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва сложить свои полномочия.

«Первый разумный шаг Владимира Петровича за время правления, наконец-то он правильно оценил свои возможности и обстановку, сложившуюся из-за его действий в СБР. Всё было драматично, вылилось много грязи, которой не надо было слышать и знать болельщикам биатлона. Надо было сделать это раньше, но лучше поздно, чем никогда», — цитирует Васильева РИА Новости.

При этом Васильев не представляет, чтобы следующий руководитель мог как-то консультироваться с Драчёвым.

«Всё будет зависеть от того человека, кто станет новым президентом СБР, будет ли слушать эти советы. Решать, кто им будет, будут регионы, может быть всё что угодно. Но драматизма уже не будет», — добавил Васильев.

Драчёв занимал пост главы СБР с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал уход Драчёва с поста главы СБР.