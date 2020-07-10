Глава ОКР отреагировал на отставку Драчёва с поста президента СБР
- РИА Новости
«Понимаю и уважаю решение Владимира Драчева отказаться от участия в выборах президента, оно наверняка было непростым. Вместе с тем хочу поблагодарить Владимира Петровича за большую проделанную работу в трудный и неоднозначный для российского биатлона период времени и пожелать ему профессиональных успехов в дальнейшем», — цитирует Позднякова РИА Новости.
Он также отметил, что российскому биатлону необходимо решить все проблемы за счёт работы в команде.
Драчёв занимал пост главы СБР с 2018 года.
11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал отставку Драчёва первым его разумным шагом в СБР.