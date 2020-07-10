Глава ОКР отреагировал на отставку Драчёва с поста президента СБР

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).
Глава ОКР отреагировал на отставку Драчёва с поста президента СБР
  • РИА Новости

«Понимаю и уважаю решение Владимира Драчева отказаться от участия в выборах президента, оно наверняка было непростым. Вместе с тем хочу поблагодарить Владимира Петровича за большую проделанную работу в трудный и неоднозначный для российского биатлона период времени и пожелать ему профессиональных успехов в дальнейшем», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Он также отметил, что российскому биатлону необходимо решить все проблемы за счёт работы в команде.

Драчёв занимал пост главы СБР с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал отставку Драчёва первым его разумным шагом в СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить