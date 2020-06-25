«Интересно, как правление объяснит мой провал»: Драчёв поборется с Майгуровым за пост президента СБР

Действующий президент СБР Владимир Драчёв подтвердил своё участие во внеочередных выборах главы организации, намеченных на 11 июля. Он планирует представить отчёт о проделанной работе и выразил надежду, что этому примеру последуют члены правления, выступившие за его отставку. Ранее о своём намерении баллотироваться на руководящий пост заявил вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«СБР — это не один человек, это группа единомышленников»

В четверг, 25 июня, истекает срок выдвижения кандидатуры на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Внеочередные выборы, инициированные членами правления, состоятся 11 июля. Действующий глава организации Владимир Драчёв подтвердил, что намерен вновь избираться на эту должность.

«Выдвинул кандидатуру, чтобы стать дважды президентом», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он добавил, что на отчётно-выборной конференции намерен представить доклад о проделанной работе, а также выразил надежду на то, что члены правления сделают то же самое, так как на них также лежит ответственность за кризис в российском биатлоне.

«Если я так плох, то мне даже интересно, как те, кто хочет новых выборов, будут объяснять мой провал, выводя себя из-под удара. Ведь СБР — это не один человек, это группа единомышленников, и каждый из числа этой группы нёс определенный функционал. В частности, Виктор Майгуров, получая немалую зарплату, отвечал за международное направление с Международным союзом биатлонистов (IBU), а в провале этой работы обвиняют меня», — заявил Драчёв РИА Новости.

Драчёв был избран президентом СБР на четырёхлетний срок в мае 2018 года. После окончания сезона-2019/20 активно зазвучали голоса недовольных его деятельностью. В частности, было обнародовано письмо от имени ряда авторитетных спортсменов, тренеров и других специалистов, которые обвиняли функционера в невыполнении предвыборных обещаний. Ему также вменялись неумение наладить контакты с международными и внутренними спортивными организациями, нестабильное финансовое положение союза, консервативный подход к тренировочному процессу, а также ухудшение результатов национальной команды.

В апреле между Драчёвым и членами правления СБР возник конфликт на фоне формирования нового тренерского штаба. В результате были инициированы досрочные выборы, а многие эксперты призвали его добровольно покинуть свой пост.

На данный момент известно, что соперником Драчёва в президентской гонке станет вице-президент СБР Виктор Майгуров. Сначала о его выдвижении заявили в Федерации биатлона Московской области, а затем функционер и сам подтвердил своё намерение. При этом он подчеркнул, что у него нет цели непременно занять руководящий пост.

«Но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения союза из кризиса, сложившегося в последние полгода. Готов до начала конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все важные вопросы», — цитирует Майгурова официальный сайт организации.

Майгуров входит в правление СБР с 2012 года. На прошлых выборах он также был основным оппонентом Драчёва. При этом обоих кандидатов поддерживало практически равное количество делегатов, в связи с чем голосование пришлось проводить в три этапа. Сейчас же противников у действующего главы больше, чем сторонников. По их мнению, трёхкратный чемпион мира является оптимальным вариантом в сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что Майгуров был одним из тех, кто выступил за проведение внеочередных выборов. Сам же Драчёв отказался комментировать выдвижение его кандидатуры.

В голосовании принимают участие делегаты из региональных организаций. В соответствии с регламентом, глава СБР должен набрать 2/3 голосов. Известно, что Майгуров уже заручился поддержкой представителей Московской, Ханты-Мансийской автономной и Новгородской областей. При этом в Федерации биатлона Томской области сообщили о том, что не будут за него голосовать. Свою позицию обозначили и в Татарстане. Местные функционеры выступили против того, чтобы Драчёв продолжил свою деятельность.

Ещё одним претендентом на пост главы СБР мог стать глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Однако сам функционер подчеркнул, что не обладает достаточными средствами для вывода российского биатлона из кризиса, в связи с чем не намерен участвовать в выборах.

«Работать хочется»

Помимо выборов главы СБР, 11 июля будет утверждён новый состав правления СБР. Федерация биатлона Москвы выдвинула кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой.

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«Работать хочется. Решение и моё, и федерации. У нас было внеочередное общее собрание, была выдвинута моя кандидатура. Мог любой другой человек пойти, но предложили меня. Дальше уже будем ждать результатов голосования», — сообщила Зайцева.

Это вызвало неоднозначную реакцию. Дело в том, что в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал биатлонистку виновной в нарушении антидопинговых правил. На пробирках с её пробами были обнаружены царапины, а экспертиза показала повышенное содержание соли. Зайцева была лишена серебра Олимпийских игр в Сочи, а также получила пожизненную дисквалификацию. В настоящий момент она оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что выдвижение подозреваемой в употреблении запрещённых препаратов спортсменки на руководящую должность станет для СБР «шагом назад».

«Какой знак российский биатлон подаёт миру? Что слова его в который раз расходятся с делами? И я не понимаю, зачем люди пытаются ослабить позиции всей страны в этот очень сложный для неё период. Я считаю, что следует сначала дождаться решения CAS, а потом уже думать о выдвижении», — отметила Пахноцкая.