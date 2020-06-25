Тренер о сборе мужской команды России по биатлону в июле: всё зависит от Роспотребнадзора

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Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сказал, когда национальная команда планирует провести общий сбор и что может помешать этому произойти в срок.
Тренер о сборе мужской команды России по биатлону в июле: всё зависит от Роспотребнадзора
  • РИА Новости

«Мы хотели бы сделать это в самом начале июля в Рыбинске, но тут всё зависит от Роспотребнадзора, который должен, как говорится, озвучить реальные требования. У нас возникла другая проблема — с углублённым медицинским обследованием спортсменов. Нас обязывают, чтобы все они проходили УМО, при этом человек должен потерять от восьми до десяти дней: приехать в Москву, на следующий день сдать тест на коронавирус, потом семь дней отсидеть в карантине, потом пройти УМО, и только потом, на десятый день, уехать домой», — сказал Каминский в интервью RT.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, где должны состояться первые сборы национальных команд страны.

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