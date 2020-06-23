Драчёв рассказал, где пройдут сборы национальной команды России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, где должны состояться первые сборы национальных команд страны.

«У нас пока три места подготовки. У мужчин — Рыбинск. Мы готовим все документы и справки для подготовки именно в Рыбинске, ждём разрешения. У женщин пока рассматриваются Ижевск (Удмуртия) или Чайковский (Пермский край). Также ждём разрешения от местных властей и Роспотребнадзора, а затем будем смотреть, где будет удобнее», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Ранее Виктор Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР.