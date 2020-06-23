Драчёв рассказал, где пройдут сборы национальной команды России по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, где должны состояться первые сборы национальных команд страны.
Драчёв рассказал, где пройдут сборы национальной команды России по биатлону
  • РИА Новости

«У нас пока три места подготовки. У мужчин — Рыбинск. Мы готовим все документы и справки для подготовки именно в Рыбинске, ждём разрешения. У женщин пока рассматриваются Ижевск (Удмуртия) или Чайковский (Пермский край). Также ждём разрешения от местных властей и Роспотребнадзора, а затем будем смотреть, где будет удобнее», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Ранее Виктор Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР.

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