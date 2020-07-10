Драчёв объяснил уход с поста президента СБР

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Депутат Госдумы Владимир Драчёв объяснил уход с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).
Драчёв объяснил уход с поста президента СБР
  • РИА Новости

«Я решил, что надо сконцентрироваться на работе в Государственной думе. Стала ли критика причиной моего ухода? Основное — это принятые поправки в Конституцию. Теперь необходимо провести большую работу. Времени совмещать просто не хватит», — цитирует Драчёва Sport24.

По его словам, он решил работать над новыми законопроектами в Госдуме, а в биатлоне необходимо уделять много времени подготовке к Олимпиаде.

«Кого вижу своим преемником? Есть много нюансов. Взглядов тоже очень много. Пожалуй, воздержусь от ответа», — добавил Драчёв.

Драчёв занимал пост главы СБР с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков отреагировал на отставку Драчёва с поста президента СБР.

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