Глава ОКР рассказал, что поблагодарил Драчёва за работу по восстановлению СБР
- РИА Новости
«Я действительно поблагодарил Владимира Драчёва за работу. В первую очередь я имел в виду работу, связанную с позиционированием СБР внутри IBU. Я очень много общаюсь с президентом IBU Оле Далином, он удовлетворён реализацией той дорожной карты, которая была согласована всеми сторонами по восстановлению полноценного членства СБР», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Права СБР в IBU ограничены с декабря 2017 года, что не даёт России возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований.
Драчёв сложил с себя полномочия главы СБР 10 июля. Он занимал эту должность с 2018 года.
Ранее Виктор Майгуров заявил, что восстановление членства СБР в IBU вряд ли состоится в ноябре.