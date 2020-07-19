Глава ОКР рассказал, что поблагодарил Драчёва за работу по восстановлению СБР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что поблагодарил Владимира Драчёва за его работу на посту главы Союза биатлонистов России.

«Я действительно поблагодарил Владимира Драчёва за работу. В первую очередь я имел в виду работу, связанную с позиционированием СБР внутри IBU. Я очень много общаюсь с президентом IBU Оле Далином, он удовлетворён реализацией той дорожной карты, которая была согласована всеми сторонами по восстановлению полноценного членства СБР», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Права СБР в IBU ограничены с декабря 2017 года, что не даёт России возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований.

Драчёв сложил с себя полномочия главы СБР 10 июля. Он занимал эту должность с 2018 года.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что восстановление членства СБР в IBU вряд ли состоится в ноябре.