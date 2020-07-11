Майгуров: восстановление членства СБР в IBU вряд ли состоится в ноябре

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с восстановлением полноценного статуса Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Положа руку на сердце, думаю, что в ноябре вряд ли это состоится. Так как мы зависим от слушаний между РУСАДА и WADA. Один из критериев восстановления СБР — статус нашего антидопингового агентства. Все остальные критерии могут быть выполнены. Но, скорее всего, всё останется в подвешенном состоянии. Также в планах провести рабочую встречу с руководством IBU. Возможно, найдём какие-то компромиссы», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Права СБР в IBU ограничены с декабря 2017 года, что не даёт России возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований.

11 июля Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поздравил Майгурова с избранием на пост главы СБР.