Министр спорта России поздравил Майгурова с избранием на пост главы СБР

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Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил трёхкратного чемпиона мира Виктора Майгурова с избранием на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Министр спорта России поздравил Майгурова с избранием на пост главы СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Уважаемый Виктор Викторович! От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю вас с избранием на пост президента Союза биатлонистов России! Ваше избрание является свидетельством доверия со стороны делегатов конференции, высокой оценкой деятельности на ранее занимаемом посту вице-президента IBU», — говорится в письме Матыцина.

Он выразил уверенность в том, что профессионализм и компетентность Майгурова пойдут на благо российского биатлона. Министр также отметил, что опыт нового главы СБР явно пригодится организации.

«Желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых профессиональных достижений и побед! Со своей стороны министерство окажет необходимую поддержку новой команде. Успехов всем вам и российским спортсменам», — добавил Матыцин.

11 июля Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Майгуров заявил, что должности вице-президентов будут обсуждаться на заседании правления СБР.

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