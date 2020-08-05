Медведева проведёт зарядку в Министерстве спорта России
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба министерства. В зарядке примут участие более 100 человек всех возрастов. Мероприятие начнётся в 10:30 мск 6 августа.
После мероприятия состоится встреча министра спорта Олега Матыцина с Медведевой, в ходе которой министр даст старт программе «Звезда «Спорт — норма жизни». Фигуристка станет первым послом федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Задача данного проекта — к 2030 году довести количество регулярно занимающихся спортом людей до 70% от общего населения страны.
Ранее Орсер заявил, что Медведева выступит на контрольных прокатах в России.