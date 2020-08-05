Медведева проведёт зарядку в Министерстве спорта России

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В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Министерстве спорта России начнётся утренняя зарядка, которую проведёт двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Медведева проведёт зарядку в Министерстве спорта России
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба министерства. В зарядке примут участие более 100 человек всех возрастов. Мероприятие начнётся в 10:30 мск 6 августа. 

После мероприятия состоится встреча министра спорта Олега Матыцина с Медведевой, в ходе которой министр даст старт программе «Звезда «Спорт — норма жизни». Фигуристка станет первым послом федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Задача данного проекта — к 2030 году довести количество регулярно занимающихся спортом людей до 70% от общего населения страны.

Ранее Орсер заявил, что Медведева выступит на контрольных прокатах в России.

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