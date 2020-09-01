Губерниев сообщил, что предновогодние этапы КМ по биатлону могут пройти в Финляндии или Швеции
- globallookpress.com
«Прошла информация, что четыре декабрьских этапа Кубка мира по биатлону могут быть отменены. Обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном северном месте. Это либо Швеция, либо Финляндия. И там будут проведены все декабрьские гонки. Разумеется, без зрителей. Закрытый пузырь, как сейчас в НХЛ и НБА. Решение в любом случае будет приниматься в конце сентября. Если международные старты отменят, то наши сборники и все остальные россияне будут выступать в Кубке России», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Кубок мира по биатлону сезона-2020/21 должен начаться 28 ноября этапом в финском Контиолахти.
Ранее президент IBU заявил, что организация разрабатывает альтернативный вариант календаря КМ, чтобы сократить переезды.