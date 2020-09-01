Губерниев сообщил, что предновогодние этапы КМ по биатлону могут пройти в Финляндии или Швеции

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что все предновогодние этапы Кубка мира по биатлону и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.
Губерниев сообщил, что предновогодние этапы КМ по биатлону могут пройти в Финляндии или Швеции
  • globallookpress.com

«Прошла информация, что четыре декабрьских этапа Кубка мира по биатлону могут быть отменены. Обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном северном месте. Это либо Швеция, либо Финляндия. И там будут проведены все декабрьские гонки. Разумеется, без зрителей. Закрытый пузырь, как сейчас в НХЛ и НБА. Решение в любом случае будет приниматься в конце сентября. Если международные старты отменят, то наши сборники и все остальные россияне будут выступать в Кубке России», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Кубок мира по биатлону сезона-2020/21 должен начаться 28 ноября этапом в финском Контиолахти.

Ранее президент IBU заявил, что организация разрабатывает альтернативный вариант календаря КМ, чтобы сократить переезды.

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