Губерниев сообщил, что предновогодние этапы КМ по биатлону могут пройти в Финляндии или Швеции

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что все предновогодние этапы Кубка мира по биатлону и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.

«Прошла информация, что четыре декабрьских этапа Кубка мира по биатлону могут быть отменены. Обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном северном месте. Это либо Швеция, либо Финляндия. И там будут проведены все декабрьские гонки. Разумеется, без зрителей. Закрытый пузырь, как сейчас в НХЛ и НБА. Решение в любом случае будет приниматься в конце сентября. Если международные старты отменят, то наши сборники и все остальные россияне будут выступать в Кубке России», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Кубок мира по биатлону сезона-2020/21 должен начаться 28 ноября этапом в финском Контиолахти.

Ранее президент IBU заявил, что организация разрабатывает альтернативный вариант календаря КМ, чтобы сократить переезды.