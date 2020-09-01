Президент IBU: мы разрабатываем альтернативный вариант календаря КМ, чтобы сократить переезды

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что его организация прорабатывает альтернативный вариант календаря на сезон.

«Решения о проведении соревнований под эгидой IBU мы будем принимать поквартально. Со стартами в ноябре и декабре мы определимся в конце сентября. План А — выполнение запланированного календаря, который всем известен. Но мы работаем над альтернативными сценариями из плана Б — чтобы сократить переезды, если это будет необходимо. Мы сделаем всё возможное для проведения соревнований», — цитирует Далина агентство «Весь спорт».

Кубок мира по биатлону сезона-2020/21 должен начаться 28 ноября этапом в финском Контиолахти.

Ранее сообщалось, что IBU рассматривает возможность отмены предновогодних этапов КМ.