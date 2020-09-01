Источник: IBU рассматривает возможность отмены предновогодних этапов КМ

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Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает возможность отмены всех этапов Кубка мира и Кубка IBU, запланированных в календаре на конец 2020 года.
Источник: IBU рассматривает возможность отмены предновогодних этапов КМ
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Причина такого возможного решения — последствия пандемии коронавируса, новый рост заболевания в Европе, закрытые границы и организационно-логистические ограничения.

По предварительной информации, Кубок мира по биатлону сезона-2020/21 должен начаться 28 ноября этапом в Контиолахти (Финляндия). До конца 2020 года планируется проведение четырёх этапов в Контиолахти, Эстерсунде, Хохфильцене и Анси.

Ранее экс-биатлонист Черезов назвал себя олимпийским чемпионом, хотя ни разу не побеждал на ОИ.

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