Экс-биатлонист Черезов назвал себя олимпийским чемпионом, хотя ни разу не побеждал на ОИ

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов опубликовал пост, в котором назвал себя олимпийским чемпионом, хотя никогда не выигрывал золотую медаль Игр.
Экс-биатлонист Черезов назвал себя олимпийским чемпионом, хотя ни разу не побеждал на ОИ
  • РИА Новости

«Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня», — написал Черезов в своём Instagram.

Впоследствии спортсмен отредактировал пост, убрав слова «олимпийский чемпион».

Черезов является серебряным призёром Олимпиады 2006 года в Турине, также он завоёвывал бронзу на ОИ-2010 в Ванкувере.

Ранее Валерий Польховский рассказал о возможном усилении тренерского штаба сборной России по биатлону.

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