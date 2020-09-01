Экс-биатлонист Черезов назвал себя олимпийским чемпионом, хотя ни разу не побеждал на ОИ
- РИА Новости
«Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня», — написал Черезов в своём Instagram.
Впоследствии спортсмен отредактировал пост, убрав слова «олимпийский чемпион».
Черезов является серебряным призёром Олимпиады 2006 года в Турине, также он завоёвывал бронзу на ОИ-2010 в Ванкувере.
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