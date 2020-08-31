Польховский рассказал о возможном усилении тренерского штаба сборной России

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России по биатлону Валерий Польховский рассказал о возможном усилении тренерского штаба национальной команды.
Польховский рассказал о возможном усилении тренерского штаба сборной России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«У нас есть такие планы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — приводит слова Польховского ТАСС.

Он отметил, что первые результаты работы тренеров можно будет увидеть во время летнего чемпионата России.

«Там будет первая проба сил. Дальше будем выстраивать подготовку в зависимости от решения Международного союза биатлонистов по поводу проведения этапов Кубка мира», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Минспорт утвердил Польховского главным тренером сборной России по биатлону.

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