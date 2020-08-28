Минспорт утвердил Польховского главным тренером сборной России по биатлону

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Министерство спорта России официально утвердило Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону.
Минспорт утвердил Польховского главным тренером сборной России по биатлону
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СБР, соответствующий указ был подписан министром спорта Олегом Матыциным.

Кандидатура Польховского одобрена правлением СБР на пост главного тренера сборной России ещё в июле, после чего все документы о назначении были направлены на согласование в Минспорт.

Польховский ранее являлся тренером сборной России и вице-президентом СБР.

Ранее Майгуров рассказал о ситуации с восстановлением членства СБР в IBU.

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