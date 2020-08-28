Майгуров рассказал о ситуации с восстановлением членства СБР в IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о ситуации с восстановлением полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Мы находимся в постоянной переписке с IBU. Есть определённые долги по нашим финансовым обязательствам за прошедший сезон перед теми местами, в которых мы проводили сборы, — за проживание в отелях, транспортные услуги. Точную сумму обязательств называть не буду. Скажу лишь, что сейчас выходим на финишную прямую и, думаю, закроем эти вопросы до начала сезона», — приводит слова Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Он отметил, что СБР также выступил с инициативой о продолжении деятельности рабочей группы по восстановлению.

«IBU её подтвердил. Думаю, в ближайшее время состоится заседание в режиме видеоконференции. Мяч на их стороне — мы ждём готовности коллег. В выполнении большинства критериев не вижу серьёзных проблем. На наш взгляд, есть два основных момента, которые могут препятствовать восстановлению. Первый вопрос решаемый — это уже упомянутый финансовый долг. Второе — статус РУСАДА. Судебное разбирательство между РУСАДА и WADA пройдёт в ноябре. И для нас, конечно, очень важно, чтобы статус Российского антидопингового агентства был сохранён. Тогда мы, закрыв финансовые вопросы, можем даже на ближайшем конгрессе инициировать восстановление СБР», — добавил глава СБР.

Права СБР в IBU ограничены с декабря 2017 года, что не даёт России возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований.

Ранее Майгуров рассказал о работе, проделанной после избрания главой СБР.