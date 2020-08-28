Майгуров рассказал о работе, проделанной после избрания главой СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, каковы были его первые шаги на посту главы организации.

«Я бы разделил наследство на две части. Первая — это команда, которая работала и до меня. В принципе, она сохранена на 90—95%. Многие трудятся в СБР долгие годы, и я считаю их профессионалами своего дела. У нас появилось несколько новых сотрудников. Кроме того, серьёзно укрепили нашу пресс-службу», — приводит слова Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Вторым аспектом своей работы после своего избрания он назвал финансовую сторону деятельности СБР.

«Мы пытаемся её стабилизировать. Время непростое, но СБР живёт, спортсмены готовятся, и с этим вопросом мы тоже справимся. Также мы изменили количественный состав членов правления, сократив его с десяти человек до семи. Это сделано для более оперативного принятия решений. Я стараюсь в меньшей степени загружать работой правление и осуществлять текущую деятельность вместе с исполнительным директором. Собственно, для этого я и избирался на данную должность — чтобы всё своё время уделять только этой работе», — добавил глава СБР.

Майгуров возглавил СБР в середине июля, сменив на этом посту Владимира Драчёва.

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