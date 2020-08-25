Логинов оценил свои шансы на борьбу за победу в общем зачёте КМ в новом сезоне

Биатлонист сборной России Александр Логинов не исключил, что поборется за «Большой хрустальный глобус» в розыгрыше Кубка мира в сезоне-2020/21, однако затруднился заявить об этом с уверенностью.

«Я не люблю загадывать. Не знаю, как всё сложится. В прошлом году у меня была череда травм, подготовка вышла смазанной... Если всё сложится, то, может быть, будет какая-то борьба, но я не люблю загадывать. Не буду говорить самоуверенные вещи, что я буду бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира. Я стараюсь бороться за самые высокие места, а там уже возможен приятный итог», — заявил Логинов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В сезоне-2019/20 Логинов занял седьмое место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что биатлонист Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи.