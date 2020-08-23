Биатлонист Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи
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По словам тренера Максима Кугаевского, слова которого приводит ТАСС, Логинов решил готовиться к сезону самостоятельно.
Он отметил, что основная сборная команда будет тренироваться на Сёминском перевале на Алтае.
Первый сбор Логинов провёл в июле в Заводоуковске в составе команды Тюменской области. Начало сбора в Сочи было отложено из-за простуды.
Ранее Логинов рассказал, что стало с вещами, конфискованными при обыске на ЧМ в Антерсельве.