Биатлонист Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов приступил ко второму предсезонному тренировочному сбору в Сочи.

По словам тренера Максима Кугаевского, слова которого приводит ТАСС, Логинов решил готовиться к сезону самостоятельно.

Он отметил, что основная сборная команда будет тренироваться на Сёминском перевале на Алтае.

Первый сбор Логинов провёл в июле в Заводоуковске в составе команды Тюменской области. Начало сбора в Сочи было отложено из-за простуды.

Ранее Логинов рассказал, что стало с вещами, конфискованными при обыске на ЧМ в Антерсельве.