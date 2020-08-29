Малышко может вернуться в сборную России в случае успешного выступления на летнем чемпионате страны

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Главный тренер сборной России по биатлону рассказал, при каких условиях Дмитрий Малышко сможет вернуться в команду.
Малышко может вернуться в сборную России в случае успешного выступления на летнем чемпионате страны
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Перед стартом сезона спортсмен не попал в основной состав. Однако, по словам Польховского, ситуацию может изменить успешное выступление Малышко на летнем чемпионате страны.

«Желание у него есть, пусть готовится, думаю, ограничений не будет. Это касается и других спортсменов. Необходимо, чтобы за сборную выступали сильнейшие, нам надо решать высокие задачи. Но и спортсмены должны понимать, что от них требуются медали, а не просто пребывание в сборной команде», — цитирует Польховского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России официально утвердило Польховского главным тренером сборной по биатлону.

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