IBU не планирует отменять первые этапы нового сезона Кубка мира

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Международный союз биатлонистов (IBU) не собирается отменять первые этапы Кубка мира сезона-2020/21.
IBU не планирует отменять первые этапы нового сезона Кубка мира
  • Reuters

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события», — приводит слова представителей организации ТАСС.

При этом в IBU отмечают, что необходимо рассмотреть альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего количества переездов, но самих этапов всё равно будет столько же.

«Другое дело, что всё это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость», — сказали в IBU.

На осень и декабрь 2020 года уже запланированы этапы Кубка мира в Контиолахти, Эстерсунде, Хохфильцене и Анси.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что предновогодние этапы КМ по биатлону могут пройти в Финляндии или Швеции.

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