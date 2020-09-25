Бывший тренер Глазыриной не верит в повторное нарушение биатлонисткой антидопинговых правил

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Валентина Стремоусова, бывший тренер Екатерины Глазыриной, прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить спортсменку по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Бывший тренер Глазыриной не верит в повторное нарушение биатлонисткой антидопинговых правил
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

Ранее Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённых веществ.

«На всех соревнованиях мы созваниваемся с Екатериной. Допинг-офицеры всегда за ней ездят, не думаю, что сейчас за ней что-то может быть. Эта история с 2013 года, вот этот шлейф тянется с того времени. Она же не такой человек, чтобы наступать на те же грабли. Не думаю, что сейчас есть какие-то грехи, всё должно быть чисто», — приводит слова Стремоусовой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил о необходимости изучить документы по делу Глазыриной и Тимофея Лапшина.

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