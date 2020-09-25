Майгуров заявил о необходимости изучить документы по делу Глазыриной и Лапшина

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о временном отстранении Екатерины Глазыриной и выступающего с 2017 года за Корею Тимофея Лапшина по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

По словам функционера, речь идёт о нарушениях, предположительно совершённых в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях.

«Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие документы. В свою очередь, спортсменам предоставлено десять дней для того, чтобы высказаться по поводу временной дисквалификации, и 14 дней, чтобы дать свои комментарии относительно предполагаемого нарушения», — приводит слова Майгурова сайт СБР.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) снять с неё и Яны Романовой обвинение в нарушении антидопинговых правил.