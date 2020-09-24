IBU отстранил Глазырину и Лапшина от стартов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил
- РИА Новости
Соответствующая информация размещена на сайте IBU.
Основанием к такому решению послужили сведения из отчета Ричарда Макларена, а также данные из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Обоим спортсменам отправлены соответствующие уведомления.
В феврале 2020 года Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённого вещества. Лапшин впервые подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию биатлонистки Ольги Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014.