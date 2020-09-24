IBU отстранил Глазырину и Лапшина от стартов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил

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Екатерина Глазырина и Тимофей Лапшин, выступающий с 2017 года за Корею, временно отстранены от участия в соревнованиях Международным союзом биатлонистов (IBU) по причине предполагаемых нарушений антидопинговых правил.
IBU отстранил Глазырину и Лапшина от стартов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил
  • РИА Новости

Соответствующая информация размещена на сайте IBU.

Основанием к такому решению послужили сведения из отчета Ричарда Макларена, а также данные из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Обоим спортсменам отправлены соответствующие уведомления.

В феврале 2020 года Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённого вещества. Лапшин впервые подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию биатлонистки Ольги Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014.

 

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