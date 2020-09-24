Глава ОКР рад оправдательному вердикту CAS по делу биатлонисток Вилухиной и Романовой

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляция российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Глава ОКР рад оправдательному вердикту CAS по делу биатлонисток Вилухиной и Романовой
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«За Ольгу Вилухину и Яну Романову я очень рад. Жаль, что отклонена апелляция Ольги Зайцевой. Теперь необходимо посмотреть мотивировочную часть решения CAS, чтобы понять, на основании чего были приняты именно такие решения. Речь сейчас идёт не столько о медалях и местах в общекомандных зачётах, сколько об обоснованности обвинений или её отсутствии в адрес конкретных спортсменов», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

В итоге CAS полностью оправдал Вилухину и Романову, а апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — была снята пожизненная дисквалификация.

Ранее сообщалось, что МОК не намерен опротестовывать решение CAS по делу российских биатлонисток.

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