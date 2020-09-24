МОК не намерен опротестовывать решение CAS по делу российских биатлонисток

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен опротестовывать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«МОК принимает к сведению решение CAS, которое мы должны уважать», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

В итоге CAS полностью оправдал Вилухину и Романову, а апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — была снята пожизненная дисквалификация.

Ранее сообщалось, что Зайцева назвала политизированным решение CAS по её апелляции.