Биатлонистка Зайцева назвала политизированным решение CAS по её апелляции

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по её апелляции на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мне тяжело говорить, печальная весть для меня, моей ситуации, учитывая, что я ни в чём не виновата. И слёзы были, как узнали решение, хотя родители воспитывали быть сильной, но такая ситуация раздражает! Просто не понимаю, что происходит. В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне очень грустно. Полгода они переносили решение, тянули, я верила и надеялась на лучшее, поэтому тяжело слышать такой вердикт», — приводит слова Зайцевой ТАСС.

Она отметила, что считает такое решение политизированным.

«Мы были в одной команде, но у одной положительное решение, у другой — отрицательное, это всё бред, и все почему-то верят Родченкову, а спортсменам нет. Но я, мои юристы, те, кто мне помогает, будем бороться до последнего. Я всегда защищала Россию на стартах, отстаивала честь страны — мне не привыкать бороться. Настроена на то, чтобы доказать правду», — добавила спортсменка.

Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию Зайцевой по делу о допинге на ОИ-2014.