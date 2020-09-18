Подозрения в растрате: что известно об уголовном деле в отношении экс-президента СБР Кравцова

Правоохранительные органы ведут расследование в отношении бывшего главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова. По информации СМИ, его подозревают в растрате в особо крупном размере — ущерб якобы составил более 14 млн рублей. В Общественной наблюдательной комиссии сообщили о задержании функционера, который сейчас возглавляет Центр спортивной подготовки сборных команд России. Однако в самой организации эту информацию опровергли.

О возбуждении уголовного дела против бывшего президента СБР Александра Кравцова стало известно в четверг утром. По информации СМИ, ему инкриминируют статью 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Согласно сообщениям, функционер подозревается в том, что с мая 2014 года по июль 2017-го (в тот момент Кравцов возглавлял Союз биатлонистов России) он назначил шесть человек на должности аналитиков комплексной научной группы и одного — на пост спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. Все они якобы получали заработную плату, но на самом деле не работали на своих местах. Отмечается, что сумма ущерба предположительно составила 14,45 млн рублей.

При этом источники, близкие к ситуации, сообщили, что обвинения якобы во многом необоснованны, а некоторые из указанных сотрудников всё же выполняли свои обязанности. Также отмечается, что возникшие к функционеру претензии могут быть связаны со служебным конфликтом с коллегой из Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), который возглавляет Кравцов.

Позднее член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва заявила, что Кравцов задержан.

«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ», — цитирует Меркачёву «Р-Спорт».

Впрочем, в приёмной ЦСП опровергли новости об обысках и задержании руководителя организации.

«Это ложная информация, мы работаем в штатном режиме», — ответили в приёмной на вопрос о судьбе Кравцова.

Прокомментировал возможное задержание Кравцова и известный журналист Дмитрий Губерниев.

«Интересные дела... Александр Кравцов несколько лет руководил российским биатлоном и производил впечатление человека, у которого всё было и будет хорошо…», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

А другой бывший президент СБР и четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что проверка деятельности коллеги длилась около полутора лет. При этом он признался, что давно не видел Кравцова.

«Я живу за границей. Как ни приеду в Россию, всё сидят и проверяют. Эта проверка может идти два—три месяца, но не год—полтора. Что там проверять? Если захотят, и у вас найдут что-нибудь. Думаю ли я что он невиновен? Я ни о чём не думаю. Понятия не имею. Я там не работаю», — приводит слова Тихонова «РБ-Спорт».

Вечером четверга произошедшее прокомментировал министр спорта Олег Матыцин. Он пообещал, что его ведомство окажет содействие органам предварительного расследования для достоверной установки всех фактических обстоятельств дела. Матыцин заверил, что ЦСП продолжает работу в штатном режиме, а обязанности главы исполняет первый заместитель директора Дмитрий Столяров. Министр спорта отметил, что данный инцидент никак не отразится на подготовке членов сборных России.

Кравцов возглавил СБР весной 2014-го и сменил на этом посту миллиардера Михаила Прохорова. При этом он совмещал работу с деятельностью в Центре спортивной подготовки сборных команд России.

Также по теме «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»: против экс-капитана сборной России Широкова возбудили уголовное дело В отношении бывшего полузащитника сборной России по футболу Романа Широкова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в умышленном...

«Я рассчитываю на то, что правление СБР будет работоспособным. А также надеюсь, что смогу доверять своим заместителям. Знаете, как говорят: «замы» руководителя должны быть умнее его, но каждый в своём направлении. И тогда руководителю нужно будет только принимать стратегические решения», — заявлял функционер после своего назначения.

Во время работы в СБР Кравцову пришлось столкнуться с целым рядом трудностей, например, с грандиозным допинговым скандалом. Так, в 2014-м на два года за употребление запрещённых препаратов была дисквалифицирована Ирина Старых. А в 2018-м до Олимпийских игр в Пхёнчхане не допустили практически всю биатлонную сборную России.

При этом спортивные результаты отечественной национальной команды оставляли желать лучшего. На трёх чемпионатах мира при Кравцове россияне завоевали лишь четыре медали, две из которых были золотыми. А в 2016-м сборная вовсе осталась без наград.

В 2018-м Кравцов уступил свой пост призёру ОИ и депутату Госдумы Владимиру Драчёву.

До работы в СБР функционер с 1999-го по 2003-й являлся руководителем спортивного клуба «Роснефть». Позже он возглавил Центр спортивной подготовки сборных команд России, которым руководит и в настоящий момент.