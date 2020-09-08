CAS в очередной раз перенёс вынесение решения по делам биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщил об очередном переносе оглашения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам российских спортсменок.

«К нашему сожалению, мы получили новое уведомление CAS, согласно которому срок подготовки решений в отношении Зайцевой, Романовой и Вилухиной в очередной раз был продлён. Срок продлевается уже в третий раз, что не может не разочаровывать», — приводит слова Панича ТАСС.

Он отметил, что ожидалось, что на вынесение решения по делу при всей его сложности потребуется порядка шести месяцев.

«Теперь мы вынуждены ждать ещё два месяца, решения следует ожидать в конце октября — начале ноября. Надеемся, что увеличение срока изготовления решений не используется для оказания давления на арбитров», — добавил адвокат.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит дело биатлониста Устюгова 20 октября.