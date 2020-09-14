Биатлонист Устюгов рассказал, сколько потратил на судебные издержки по своему допинговому делу

Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что потратил на судебные разбирательства с Международным союзом биатлонистов (IBU) сотни тысяч долларов.

«Если бы не друзья, то можно было умереть от отчаяния. Я провёл множество экспертиз, собирал доказательства плюс нужно оплачивать работу адвокатов. Это всё уже обошлось в сотни тысяч долларов. Без влиятельных друзей обычному спортсмену из России просто невозможно бороться с бездушной системой мирового спорта. В нашем спорте ни у кого нет таких материальных ресурсов», — цитирует Устюгова ТАСС.

Также биатлонист добавил, что современная система в мировом спорте такова, что в случае ошибки при допинг-тестировании спортсмену практически нереально доказать свою невиновность.

«Презумпции невиновности нас давно лишили. WADA и МОК создали такую систему, при которой если они допустили ошибку, то защититься почти невозможно», — добавил Устюгов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит спор между россиянином и IBU 20 октября. Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в использовании допинга. Спортсмена лишили золота Олимпийских игр — 2014, завоёванного в составе эстафетной четвёрки.

Ранее биатлонист Устюгов раскритиковал WADA.