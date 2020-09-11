IBU планирует провести Кубок мира по биатлону в полном объёме
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба организации.
«IBU признаёт, что это очень трудное время для биатлонной семьи, как и для всех видов спорта, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить максимальное количество мероприятий, которые мы можем провести, всегда гарантируя, что здоровье и благополучие спортсменов и всех заинтересованных сторон являются нашим главным приоритетом. Мы удовлетворены разработанным планом, который позволит биатлонистам всех уровней получить доступ к международным соревнованиям в следующем сезоне», — заявил глава IBU Олле Далин.
Старт сезона, который, как планируется, будет состоять из девяти этапов, запланирован на 27 ноября в финском Контиолахти.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Ирина Старых перенесла операцию на спине.