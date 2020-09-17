Бывший глава СБР Кравцов задержан по делу о растрате в особо крупном размере

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Директор Центра подготовки сборных команд России, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Бывший глава СБР Кравцов задержан по делу о растрате в особо крупном размере
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

«Кравцов задержан по уголовному делу по ст. 160 УК России («Присвоение или растрата в особо крупном размере»)», — подчеркнула правозащитница.

Чиновнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СБР погасил большую часть долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

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