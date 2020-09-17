Бывший глава СБР Кравцов задержан по делу о растрате в особо крупном размере

Директор Центра подготовки сборных команд России, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

«Кравцов задержан по уголовному делу по ст. 160 УК России («Присвоение или растрата в особо крупном размере»)», — подчеркнула правозащитница.

Чиновнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СБР погасил большую часть долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU).