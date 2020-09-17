Бывший глава СБР Кравцов задержан по делу о растрате в особо крупном размере
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.
«Кравцов задержан по уголовному делу по ст. 160 УК России («Присвоение или растрата в особо крупном размере»)», — подчеркнула правозащитница.
Чиновнику может грозить до десяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что СБР погасил большую часть долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU).