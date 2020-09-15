СБР погасил большую часть долга перед IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о погашении большей части задолженности организации перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

«Могу сказать, что большая часть имеющегося на сегодняшний день долга погашена. Сложность ситуации в том, что окончательная величина долга СБР не может быть зафиксирована до тех пор, пока не закончено антидопинговое расследование, касающееся наших спортсменов. По сути, на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование — растут издержки», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Компенсация расходов является одним из 12 условий восстановления полноправного членства СБР в IBU, которое было ограничено в конце 2017 года.

Ранее биатлонист Устюгов рассказал, сколько потратил на судебные издержки по своему допинговому делу.