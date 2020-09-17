Тихонов об аресте Кравцова: если захотят, и у вас найдут что-нибудь

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о задержании бывшего руководителя Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.
Тихонов об аресте Кравцова: если захотят, и у вас найдут что-нибудь
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я Кравцова не видел полгода. Знаю, что шла какая-то проверка года полтора. Мешали работать. Я живу за границей. Как ни приеду в Россию, всё сидят и проверяют. Эта проверка может идти два-три месяца, но не год-полтора. Что там проверять? Если захотят, и у вас найдут что-нибудь. Думаю ли я что он невиновен? Я ни о чём не думаю. Понятия не имею. Я там не работаю», — приводит слова Тихонова «РБ-Спорт».

Кравцов возглавлял СБР с 2014 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Кравцов был задержан по делу о растрате в особо крупном размере.

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