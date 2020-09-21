Без контрольных стартов: сборная России по биатлону будет сформирована тренерским решением

Состав сборной России по биатлону на первые четыре этапа Кубка мира будет сформирован не по итогам отборочных стартов, а решением тренерского совета. Об этом стало известно во время чемпионата страны по летнему биатлону в Тюмени. Рассчитывать на попадание в команду смогут спортсмены, которые прошли централизованную подготовку. При этом совет готов сделать исключение в пользу тех, кто показывал высокие результаты в прошлом сезоне.

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) принял критерии отбора в сборную страны на Кубок мира. Состав на первые четыре этапа будет сформирован по предложению тренеров без учёта результатов на контрольных стартах. Возможность оказаться в сборной будет у тех спортсменов, которые прошли централизованную подготовку к новому сезону.

На первые старты после Нового года отправятся уже по четыре мужчины и женщины по итогам Кубка мира, а также те, кто проявит себя на внутрироссийских соревнованиях. На восьмой и девятый этапы, а также на чемпионат мира в Поклюке состав снова будет сформирован на основании решения тренерского штаба с учётом выступлений на международных соревнованиях. Перед заключительным соревнованием в Хольменколлене к команде присоединятся по два спортсмена, проявивших себя на Кубке IBU. Критерии допуска в скором времени должно будет принять правление СБР.

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Главный тренер сборной России Валерий Польховский отметил, что отказ от отборочных стартов не встретил сопротивления со стороны других специалистов. При этом он добавил, что спортивный принцип при формировании команды всё равно будет соблюдён.

«Новое всегда воспринимается неоднозначно, поскольку у каждого есть своё мнение. Сейчас мы стараемся поднять престиж института тренерского состава. Не только сборной, но и региональных тренеров. Критерии отбора обсуждались на тренерском совете, возражений никаких не было. Нет такого, что мы загоняем себя в рамки и потом начинаем из них выбираться. Надо доверять тренерам команды. Я тоже в стороне не останусь, буду отвечать за все эти составы. Во главе угла будет исключительно спортивный принцип», — цитирует Польховского ТАСС.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания тренерского совета, отмечается, что прохождение централизованной подготовки не является непременным условием, чтобы попасть в сборную. Пройти отбор смогут и те спортсмены, которые готовились к сезону самостоятельно. Отмечается, что в этот список входят чемпион мира Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Их кандидатуры будут тоже рассмотрены.

Тренерский совет обнародовал критерии допуска в сборную перед спринтерскими гонками на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Хотя эти соревнования никак формально не могут повлиять на включение в состав сборной, они всё-таки позволяют сделать некоторые выводы, которые тренерам придётся принять во внимание.

Среди девушек лучше всех себя проявила Екатерина Глазырина. Год назад она не попала в команду, несмотря на успешные выступления на отборочных стартах. В этот раз 33-летняя спортсменка снова доказала, что вправе выступать за сборную. В индивидуальной гонке она заняла второе место, уступив только Виктории Сливко. В спринте самая возрастная участница и вовсе одержала победу с безупречной стрельбой. Ей удалось всего на две секунды обойти Светлану Миронову, показавшую лучшую скорость, но уступившую из-за одного промаха. После победы Глазырина отметила, что теперь в своём возвращении в команду уверена.

«Не боюсь, что будет повторение прошлого сезона. Есть тесты, есть контрольные тренировки, по ним многое видно. Есть какая-то уверенность, что теперь всё будет нормально», — сказала спортсменка «Спорт-Экспрессу».

Третьей в спринте стала Евгения Павлова, и это ещё одно потенциальное возвращение в сборную. Она показала высокую точность и скорость на хорошем уровне, чего ей так не хватало в единственной прошлогодней эстафете на Кубке мира.

Отбор в женскую команду в этом году станет проще, так как Кристина Резцова пропустит сезон. Во время чемпионата России она объявила, что берёт перерыв в связи с беременностью. Её место теперь может попытаться занять Татьяна Акимова, как раз вернувшаяся в спорт после рождения ребёнка. Победительница этапа Кубка мира пока не порадовала результатами, но с чистой стрельбой она могла бы войти в призовую тройку в индивидуальной гонке.

В мужских соревнованиях ожидалось выступление лидера сборной Александра Логинова, однако в последний момент он снялся из-за травмы локтя. В ближайшее время он даже не планирует тренироваться на лыжероллерах. В его отсутствие ярче всех себя проявил Эдуард Латыпов. Он стал победителем спринтерской гонки с более чем минутным отрывом от Петра Пащенко, притом что чемпиону Универсиады не удалось избежать одного промаха. Такое преимущество над соперниками в скорости в прошлом сезоне демонстрировал разве что Йоханнес Бё, при этом Латыпов пожаловался после гонки на плохое состояние.

«Самочувствие плохое было плюс такие погодные условия… Тяжело было. Шёл равномерно два круга, но с небольшим запасом на финиш, потому что изначально нехорошо себя чувствовал. Удавалось держать скорость, и тренеры говорили, что я иду лидером с преимуществом, поэтому в концовке немного расслабился», — сказал Латыпов «Матч ТВ».

Первое место в индивидуальной гонке досталось Семёну Сучилову. По скорости он уступил тому же Пащенко, но допустил не четыре промаха, а два. 40 секунд победителю проиграл Матвей Елисеев, который через день стал четвёртым в спринте. За свой шанс зацепиться за сборную ухватился Игорь Малиновский. Один из самых титулованных юниоров не допустил ни одного промаха в 20-километровой гонке и стал бронзовым призёром. Летом он готовился в Омской области отдельно от сборной, и эта медаль ему была нужна, чтобы он мог обратить на себя внимание тренерского штаба.

Чемпионат России в Тюмени не только дал возможность одним биатлонистам заявить о себе, но и, вероятно, закрыл дорогу в сборную для других. Бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Гараничев сумел занять только 15-е и 18-е места в личных гонках. Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков тоже финишировал далеко от призовых троек, но при этом показал очень хорошую скорость в спринте. Однако два промаха свели все усилия на нет.