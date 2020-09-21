Польховский подвёл итоги ЧР по летнему биатлону среди женщин

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о женском спринте на чемпионате России по летнему биатлону, а также в целом подвёл итоги первенства.

«Была очень упорная борьба, что радует. Есть конкуренция в нашей женской сборной. При грамотной работе можем значительно прибавить», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос, был ли он удивлён проигрышу Светланы Мироновой на последнем круге, тренер также отметил, что Екатерина Глазырина является достаточно быстрой и опытной спортсменкой. Специалист подчеркнул, что молодёжи в таком случае есть куда стремиться.

«Предварительные итоги чемпионата для женщин? Прежде всего, Глазырина и Миронова показали стабильность. На данном этапе уже появились лидеры. Хорошо проявляет себя Казакевич, но есть проблемы со стрельбой. Остальным девчонкам тоже есть над чем поработать», — добавил Польховский.

Ранее сообщалось, что Глазырина выиграла спринт на ЧР по летнему биатлону, а Миронова стала второй.