Состав сборной России на первые этапы КМ сформируют без отборочных стартов
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Об этом сообщает ТАСС. В мужскую и женскую команды на первые этапы Кубка мира войдут максимально по семь биатлонистов. Определять их будут главный тренер Валерий Польховский, а также старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Претендовать на место в команде могут только спортсмены, входящие сейчас в основной и резервный составы сборной России для прохождения централизованной подготовки.
Кубок мира пр биатлону стартует в конце ноября в финском Контиолахти. Три последующих декабрьских этапа поочередно примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Анси (Франция).
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