Состав сборной России на первые этапы КМ сформируют без отборочных стартов

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Состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира по биатлону будет сформирован тренерским штабом команды без отборочных стартов, к которым прибегали ранее.
Состав сборной России на первые этапы КМ сформируют без отборочных стартов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает ТАСС. В мужскую и женскую команды на первые этапы Кубка мира войдут максимально по семь биатлонистов. Определять их будут главный тренер Валерий Польховский, а также старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Претендовать на место в команде могут только спортсмены, входящие сейчас в основной и резервный составы сборной России для прохождения централизованной подготовки.

Кубок мира пр биатлону стартует в конце ноября в финском Контиолахти. Три последующих декабрьских этапа поочередно примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Анси (Франция).

Ранее Брагин возглавил тренерский совет СБР.

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