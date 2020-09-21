Биатлонистка Резцова заявила, что пропустит сезон из-за беременности

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Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала, что пропустит предстоящий сезон по причине беременности.
Биатлонистка Резцова заявила, что пропустит сезон из-за беременности
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  • © reztsova_kris

«У меня случилось замечательное событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуются, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет», — сказал Резцова в эфире «Матч ТВ».

При этом, по её словам, она пока ещё продолжает тренироваться. Она отметила, что впоследствии планирует вернуться в спорт и стать сильнее.

«Получаю удовольствие от того, что происходит со мной. Не расстраиваюсь, что гонки предстоящего сезона пройдут мимо меня», — добавила Резцова.

В минувшем сезоне Резцова выиграла серебро чемпионата Европы в смешанной эстафете, а также заняла второе место в гонке преследования на 10 км.

Ранее сообщалось, что состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону сформируют без отборочных стартов.

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