Биатлонистка Резцова заявила, что пропустит сезон из-за беременности

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала, что пропустит предстоящий сезон по причине беременности.

«У меня случилось замечательное событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуются, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет», — сказал Резцова в эфире «Матч ТВ».

При этом, по её словам, она пока ещё продолжает тренироваться. Она отметила, что впоследствии планирует вернуться в спорт и стать сильнее.

«Получаю удовольствие от того, что происходит со мной. Не расстраиваюсь, что гонки предстоящего сезона пройдут мимо меня», — добавила Резцова.

В минувшем сезоне Резцова выиграла серебро чемпионата Европы в смешанной эстафете, а также заняла второе место в гонке преследования на 10 км.

Ранее сообщалось, что состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону сформируют без отборочных стартов.