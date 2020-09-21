Биатлонист Логинов: сейчас использую правую руку на 10%

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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своей травме, из-за которой он пропустил спринт на чемпионате страны по летнему биатлону в Тюмени.
Биатлонист Логинов: сейчас использую правую руку на 10%
  • РИА Новости

«Это старая травма, правая рука. С чем можно сравнить? Вот вы когда встаёте с кровати, всё равно упираетесь на какую-то руку, пытаетесь встать. Я сейчас этого сделать не могу этой рукой. Травма мешает мне кататься, толкаться на лыжероллерах. Сейчас я даже если подключаю её, то процентов на 10 — и больше для равновесия», — цитирует Логинова «Матч ТВ».

По его словам, он на данный момент старается ограничить нагрузку и восстановиться, чтобы можно было вернуться к полноценным тренировкам в октябре. Он отметил, что по этой причине, вероятно, пропустит все старты на ЧР по летнему биатлону. При этом повреждение не повлияет на проведение сборов.

«В ближайшие дней десять я полностью отойду от лыжероллеров, буду бегать кросс. Планы? Сборы, сборы, сборы, тренировки и тренировки. Сначала съезжу домой, следующий сбор я проведу в Сочи. Затем на снег в Тюмень или Ханты-Мансийск», — добавил Логинов.

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону.

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