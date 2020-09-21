Биатлонистка Павлова сообщила, что переболела COVID-19

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что переболела коронавирусной инфекцией.

«Судя по всему, я переболела коронавирусом. 18 мая проснулась утром от озноба, всё болело, поехала со сбора домой, легла спать, а следующие два дня температура была 37, и затем на две недели полностью пропало обоняние», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

По её словам, затем заболела её мама, а тест на коронавирус показал у неё положительный результат. Также она сказала, что после этого заболел её молодой человек Максим Буртасов.

«Мы с Максимом затем сдали тест на антитела — он показал их наличие. То есть, видимо, действительно переболели», — добавила Павлова.

Ранее в бразильском футбольном клубе «Фламенго» сообщили о шести случаях заболевания коронавирусом в команде.