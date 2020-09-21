Биатлонистка Павлова сообщила, что переболела COVID-19

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что переболела коронавирусной инфекцией.
Биатлонистка Павлова сообщила, что переболела COVID-19
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Судя по всему, я переболела коронавирусом. 18 мая проснулась утром от озноба, всё болело, поехала со сбора домой, легла спать, а следующие два дня температура была 37, и затем на две недели полностью пропало обоняние», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

По её словам, затем заболела её мама, а тест на коронавирус показал у неё положительный результат. Также она сказала, что после этого заболел её молодой человек Максим Буртасов.

«Мы с Максимом затем сдали тест на антитела — он показал их наличие. То есть, видимо, действительно переболели», — добавила Павлова.

Ранее в бразильском футбольном клубе «Фламенго» сообщили о шести случаях заболевания коронавирусом в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить