Во «Фламенго» сообщили о шести случаях заболевания коронавирусом в команде

В бразильском футбольном клубе «Фламенго» выявили шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«По результатам тестирования на COVID-19, проведённом перед игрой с «Барселоной» из Гуаякиля, анализы шести футболистов «Фламенго» дали положительный результат», — говорится в заявлении.

Отмечается, что болезнь у игроков протекает бессимптомно, они получают помощь от медицинского штаба клуба, находясь на самоизоляции.

22 сентября «Фламенго» должен был сыграть на выезде с эквадорской «Барселоной» в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что босниец Дамир Джумхур пропустит «Ролан Гаррос» из-за положительного результата теста на COVID-19 у его тренера.