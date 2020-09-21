Во «Фламенго» сообщили о шести случаях заболевания коронавирусом в команде

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В бразильском футбольном клубе «Фламенго» выявили шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Во «Фламенго» сообщили о шести случаях заболевания коронавирусом в команде
  • © REUTERS/Jose Jacome

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«По результатам тестирования на COVID-19, проведённом перед игрой с «Барселоной» из Гуаякиля, анализы шести футболистов «Фламенго» дали положительный результат», — говорится в заявлении.

Отмечается, что болезнь у игроков протекает бессимптомно, они получают помощь от медицинского штаба клуба, находясь на самоизоляции.

22 сентября «Фламенго» должен был сыграть на выезде с эквадорской «Барселоной» в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что босниец Дамир Джумхур пропустит «Ролан Гаррос» из-за положительного результата теста на COVID-19 у его тренера.

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