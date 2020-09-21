Босниец Джумхур пропустит «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на COVID-19 у его тренера

Тренер боснийского теннисиста Дамира Джумхура Петар Попович рассказал о результате своего теста на коронавирус, из-за которого спортсмена сняли с «Ролан Гаррос».

«Мой тест был между положительным и отрицательным. За последние 35 дней я сдал 20-25 тестов. Поскольку два с половиной месяца назад я перенес коронавирус, то появились антитела, которые иногда могут давать ложный результат. Думаю, что это очень серьёзно, потому что мог сказаться человеческий фактор. Нам не дали возможность повторно пройти тест, чтобы убедиться, что он отрицательный. Я на 99,9% уверен, что у меня ложноположительный. Больше всего мне жаль Дамира, который отлично готов. У него нет права отстоять свой шанс. Его просто дисквалифицировали. Это огромный скандал. Уверен, что если бы это случилось с топ-игроком, у него была бы возможность все доказать. Я планирую завтра и послезавтра снова сдать тест и уверен, что он будет отрицательным», — цитирует Поповича L'Equipe.

Джумхур стал одним из пяти теннисистов, которых не допустили до участия на турнире из-за коронавируса.

Ранее на «Ролан Гаррос» сообщили о трёх положительных тестах на коронавирус.