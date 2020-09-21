На «Ролан Гаррос» сообщили о трёх положительных тестах на коронавирус

Двое теннисистов и один тренер сдали положительные тесты на коронавирус в преддверии турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Об этом сообщила пресс-служба соревнований. Два игрока, которые должны были участвовать в квалификации турнира, сдали положительный тест на коронавирус. Также ещё трое теннисистов контактировали с тренером, анализ которого показал положительный результат. Имена заболевших не раскрываются

Эти пятеро игроков не сыграют на «Ролан Гаррос» и будут самоизолированы на семь дней. Основная сетка турнира стартует 27 сентября.

Ранее сообщалось, что японская теннисистка Осака не сыграет на «Ролан Гаррос».