Японская теннисистка Осака не сыграет на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что не выступит на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Спасибо вам, что вы поддерживали меня на протяжении последних трёх недель. Я бы не сделала этого без вас. К сожалению, я не смогу играть на «Ролан Гаррос» в этом году», — написала Осака в своём Instagram.

По её словам, у неё болит подколенное сухожилие и будет недостаточно времени для подготовки к выступлению на грунте. Кроме того, «Ролан Гаррос» состоится практически сразу после US Open.

«Организаторам и игрокам я желаю всего самого лучшего. Скучаю по вам, ребята, скоро увидимся. С любовью, Наоми», — добавила Осака.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 21 сентября по 11 октября.

Ранее сообщалось, что Осака обыграла Викторию Азаренко и второй раз в карьере стала чемпионкой US Open.