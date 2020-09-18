Японская теннисистка Осака не сыграет на «Ролан Гаррос»

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Третья ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что не выступит на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
Японская теннисистка Осака не сыграет на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Спасибо вам, что вы поддерживали меня на протяжении последних трёх недель. Я бы не сделала этого без вас. К сожалению, я не смогу играть на «Ролан Гаррос» в этом году», — написала Осака в своём Instagram.

По её словам, у неё болит подколенное сухожилие и будет недостаточно времени для подготовки к выступлению на грунте. Кроме того, «Ролан Гаррос» состоится практически сразу после US Open.

«Организаторам и игрокам я желаю всего самого лучшего. Скучаю по вам, ребята, скоро увидимся. С любовью, Наоми», — добавила Осака.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 21 сентября по 11 октября.

Ранее сообщалось, что Осака обыграла Викторию Азаренко и второй раз в карьере стала чемпионкой US Open.

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