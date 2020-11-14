IBU не содействовал РУСАДА и СБР в сокрытии допинговых нарушений россиян

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора установила, что организация не передавала Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Союзу биатлонистов России (СБР) данные биологических паспортов российских спортсменов для их сокрытия.

Об этом говорится в отчёте о результатах работы комиссии, опубликованном пресс-службой IBU.

Отмечается, что виновные должны понести наказание за нарушение правил IBU в период с 2008 по 2018 год, а также что уголовные расследования в Австрии и Норвегии в отношении должностных лиц IBU всё ещё продолжаются.

Комиссия была создана в 2018 году, и одной из её основных задач стало выявление фактов возможного содействия бывшего руководства IBU во главе с Андерсом Бессебергом сокрытию допинговых нарушений российских биатлонистов.

Ранее сообщалось, что конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР на ближайшем заседании.