IBU не содействовал РУСАДА и СБР в сокрытии допинговых нарушений россиян
- Reuters
Об этом говорится в отчёте о результатах работы комиссии, опубликованном пресс-службой IBU.
Отмечается, что виновные должны понести наказание за нарушение правил IBU в период с 2008 по 2018 год, а также что уголовные расследования в Австрии и Норвегии в отношении должностных лиц IBU всё ещё продолжаются.
Комиссия была создана в 2018 году, и одной из её основных задач стало выявление фактов возможного содействия бывшего руководства IBU во главе с Андерсом Бессебергом сокрытию допинговых нарушений российских биатлонистов.
Ранее сообщалось, что конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР на ближайшем заседании.